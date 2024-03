Un viaggio nel tempo | l’evoluzione del Ras Al Khaimah Art

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ra’s al-Khayma, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Immerso in 7.000 anni di storia, “l’Emirato della Natura” degli EAU, Ra’s al-Khayma, sta attraversando un periodo di crescita economica senza precedenti, incentrato su turismo, settore immobiliare e sostenibilità. All’interno di questo ecosistema dinamico, il Ras AlArt si è sviluppato fino a diventare il punto di riferimento per la celebrazione della cultura e delle arti dell’Emirato. Ispirato alla visione di Sua Altezza lo Sceicco Sa??d bin ?aqr al-Q?sim? , membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Ra?s al-Khayma, il festival è stato concepito per mettere in mostra i talenti artistici dell’Emirato e promuovere lo scambio culturale. Dopo aver avuto luogo per la prima volta come mostra di tre giorni presso il Museo Nazionale di Ra?s al-Khayma nel 2013, il Ras Al ...