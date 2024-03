Un posto al sole | anticipazioni 14 marzo | Rossella ripensa all’incontro con Nunzio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Giovedì 142024, su Rai Tre, Unalterrà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia con una nuova inedita puntata. Gli spoiler inerenti al nuovo appuntamento, rivelano che Filippo e Serena cercheranno di convincere Irene a recarsi dallo psicologo. I due genitori in un secondo momento scopriranno che Manuela ha permesso a loro figlia di poter usare il suo cellulare.durante l’addio al nubilato, finirà per riavvicinarsi a, mettendo a rischio il suo imminente matrimonio con Riccardo. Unal14Nel corso della nuova puntata di Unal, in programma giovedì 142024, Filippo e Serena cercheranno di ...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 marzo 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela deciderà di affronta re ... (comingsoon)

Per i trasgressori maschi (le lesbiche hanno licenza di palpata) è stata prevista la fucilazione sul posto: La verità è che ci stiamo estinguendo. Come razza umana, come genere specifico e come singoli individui. Se sei maschio, ma solo bianco, occidentale, ergo patriarcale, non hai scampo. Anni passati a s ...italiaoggi

Acinque premiata per competitività ed efficienza: Acinque si è classificata al primo posto nella categoria competitività ed efficienza del premio che ha messo a confronto le performance delle maggiori utility italiane ...varesenews

Ascoli, nuovo ribaltone: c’è Carrera al posto di Castori: Terzo cambio stagionale per l’Ascoli. Infatti Castori era subentrato il 13 novembre a William Viali, che da poco ha accettato la panchina del Cosenza. Dopo 16 punti conquistati in altrettante partite ...stadiosport