Un museo davvero per tutti (con tante iniziative)

(Di giovedì 14 marzo 2024) Com’è nell’immaginario collettivo il tipico visitatore di und’arte moderna? "Secondo molti è un uomo di mezza età, appassionato d’arte che visita in solitudine. In ogni caso ilviene visto come uno scrigno inaccessibile ai più. Invece per il Centro Pecci di Prato l’obiettivo è un altro: aprire il". Gli studenti della 2 B media del Conservatorio San Niccolò hanno intervistato la dottoressa Irene Innocente, responsabile della programmazione delle attività educative. Innocente, qual è il vostro obiettivo? "Il nostro obiettivo principale è creare una comunità che accolgai cittadini, proponendo attività che possano coinvolgere sia adulti, sia i giovani: ilpuò e deve essere non solo un centro di cultura, ma anche di incontro per ragazzi". ...