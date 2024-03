Un futuro green per l’ex Metalplast | affidata la seconda bonifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Potrebbe esserci unper l’area della ex, l’azienda che aveva sede nella frazione Garbana di Gambolò, tra le pochissime in Europa specializzate nel recupero dell’alluminio accoppiato, fallita ormai diversi anni fa ma i cui residui di produzione occupano ancora il sito. Nei giorni scorsi è stato affidato l’incarico per il secondo lotto dei lavori di recupero eper poco meno di 110mila euro. "È la tranche che include gli interventi più complessi – spiega il sindaco d Antonio Costantino – Saranno rimossi gli altri rifiuti e messi in sicurezza gli edifici che hanno serie problematiche, a partire dalla presenza di amianto". Per il Comune, che per l’operazione complessiva ha già ottenuto un contributo regionale di poco meno di 4 milioni e mezzo, l’intervento potrebbe essere completato ...