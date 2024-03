Un Festival per il corpo e per lo spirito

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il terzo weekend di marzo, pochi giorni prima dell’equinozio che dà il benvenuto alla primavera, Franciacorta ha scelto di celebrare l’arrivo della bella stagione con due giorni densi di eventi, in cui cultura, cibo e vino si intrecciano per raccontare la terra della Docg bresciana. L’elemento distintivo di questo ciclo di eventi è la partnership con Treccani Accademia – business school di Treccani – che ha abbracciato l’idea delcome occasione di riflessione sul ruolo della cultura e della formazione quali pilastri per lo sviluppo locale (e non solo). Una collaborazione che prende concretezza in tre appuntamenti con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, organizzati in tre differenti luoghi di interesse. Il primo incontro si svolgerà la mattina di sabato 16 marzo a Provaglio d’Iseo, presso il Monastero di San Pietro in Lamosa: qui ha sede l’omonima ...

