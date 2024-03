Un fan di Dune 2 con il suo sandworm al cinema | tutto sul video virale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 14 marzo 2024) A quanto pare poche persone come i fan disanno fare un’entrata ad effetto all’interno di un. A dimostralo è undiventatosu TikTok. Qui viene mostrato un appassionato spettatore dell’Oklahoma a cavallo del suo personalissimo verme della sabbia meccanico prima di assistere alla visione della seconda parte di. Ovviamente per completare l’effetto finale, non poteva mancare il costume stile fremen e relativi accessori. Per non parlare della riproduzione della tecnica con cui la popolazione del deserto è solito cavalcare i vermi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Prints Rising (Jesse Myer) (@redprintsrising) L’ideatore diquesto è Jesse Myer, un moderatore di contenuti social di Tulsa ...