Un documento controverso sostiene che le “megacostellazioni” satellitari come quella di SpaceX potrebbero indebolire il campo magnetico terrestre e causare “stripping atmosferico” Dobbiamo preoccuparci?

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un’allarme ambientale: le conseguenze delle “Un recentesolleva preoccupazioni sul possibile impatto delle “di, sull’ambiente. La presenza di detriti spaziali potrebbe minacciare ildel nostro pianeta, generando problematicheil “”. Le opinioni degli esperti Sebbene le affermazioni dello studio siano oggetto di dibattito, diversi ricercatori concordano sull’importanza di indagare sull’entità del problema. Gli effetti negativi delle “” non si limitano solo all’interferenza con ...

Elezioni anticipate in Catalogna il 12 maggio: Decisivi sono stati i voti degli 8 deputati regionali di Em Comun Podem (Podemos) che hanno votato per affossare il documento contabile, per il controverso progetto previsto a Tarragona di un ...cdt.ch

Milan, il documento per gli investitori arabi da cui è partita l'inchiesta della procura di Milano: «Club è sempre di Elliott»: Sotto esame il cambio di proprietà, i pm: «Ostacolo alla vigilanza della Federcalcio». Indagati l'ad Furlani e l'ex Gazidis. Sede perquisita. La nota di Elliot: non abbiamo più alcuna partecipazione o ...milano.corriere

Eredità Agnelli: indagati John, Lapo e Ginevra Elkann: (Italia) Si allarga l'inchiesta. Secondo i pm la residenza svizzera della moglie dell’Avvocato, Marella Caracciolo, sarebbe stata fittizia: un escamotage per evitare le tasse su rendita e successione.ilmanifesto