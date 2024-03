“Un altro fuori” Grande Fratello | la triste notizia sul concorrente | “Non ha alternative”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono solamente undici i concorrenti che potranno aspirare ancora alla Finale del2023 e nel corso della 43esima puntata Rosy Chin ha vinto il posto di seconda finalista dopo Beatrice Luzzi. Ma il televoto di questa sera invece determinerà il candidato alla eliminazione del prossimo lunedì. Chi sarà? Nella scorsa puntata i concorrenti sono stati invitati a nominare come di consueto e al televoto sono finiti in cinque. Il meno votato sarà di conseguenza il candidato alla prossima eliminazione. Federico Massaro, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi o Simona Tagli. Cosa dicono i sondaggi adesso?, i sondaggi tra il pubblico condannano loro Come di tradizione non potevano mancare i sondaggi forniti da Novella 2000, Reality House e GF Forum. Questa volta però ...