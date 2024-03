Ultime Notizie Roma del 14-03-2024 ore 16 | 10

(Di giovedì 14 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno una cinquantina di migranti morti durante il viaggio nel Mediterraneo tra cui donne almeno un bambino a raccontarla l’equipaggio di Ocean Viking sono tanti auguri per i 25 sopravvissuti tratti in salvo ieri da uno comune sgonfio I migranti hanno raccontato fatto parte di un gruppo forse 75 persone partita una settimana fa della Libia 7 giorni prima di essere salvati I sopravvissuti hanno raccontato che il motore della barca si è rotto dopo tre giorni lasciando lì alla deriva senza acqua e cibo per due di oggi è stata necessaria una valutazione medica con la guardia costiera italiana due persone svenute riferisce lo NG che le nostre squadre non sono riuscita a rianimare sono state trasportate in Sicilia in elicottero all’ora medioriente non mi potesse a Tel Aviv perché devi lasciare ...

Roma dailynews radiogiornale giovedì 14 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana o per nuovi passi verso l’escalation nella crisi tra la Russia e la nato Mosca disponibili a me ... (romadailynews)

Press briefing - Foreign Affairs Council of 18 March 2024: Press briefing ahead of the upcoming Foreign Affairs Council will take place on 15 March 2024 at 14.30. Followed by the technical briefing on the Strategic Compass.consilium.europa.eu

Coronavirus: 47 nuovi casi e 11 decessi negli ultimi sette giorni: FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 47 nuovi casi di Covid-19: 34 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test ...ilcittadinoonline

Esclusiva - Governo in trattative con cinese Chery per stabilimento auto in Italia: di Giulio Piovaccari e Giuseppe Fonte MILANO (Reuters) - Il governo è in trattative con la cinese Chery Auto nell'ambito del tentativo, messo in atto dell'esecutivo, di portare in Italia un'altra gran ...msn