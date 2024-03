Ultime Notizie Roma del 14-03-2024 ore 15 | 10

(Di giovedì 14 marzo 2024)dailynews radiogiornale giovedì 14 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana o per nuovi passi verso l’escalation nella crisi tra la Russia e la nato Mosca disponibili a me nucleari più avanzate degli Stati Uniti dal punto di vista tecnico militare pronta a usarle minaccia Putin e annunciando truppe al confine con la Finlandia appena entrato nell’alleanza Atlantica in questo fine settimana in Russia si vota stanno Tell allarme antiaereo sulle regioni di magro del Curto al confine con Ucraina e Russia colpisce pesantemente la regione di Carpi te nel mirino anche impianti TV guerra in Medio Oriente chiamato Diamante palestinesi perché a Frontino le forze di sicurezza israeliana e sostengano la lotta di ghada e con il primo venerdì di Ramadan domani inviata chi può marciare su delle moschee Gerusalemme contro le misure dei treni intanto si attende la ...

Press briefing - Foreign Affairs Council of 18 March 2024: Press briefing ahead of the upcoming Foreign Affairs Council will take place on 15 March 2024 at 14.30. Followed by the technical briefing on the Strategic Compass.consilium.europa.eu

Coronavirus: 47 nuovi casi e 11 decessi negli ultimi sette giorni: FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 47 nuovi casi di Covid-19: 34 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test ...ilcittadinoonline

Via libera alla direttiva 'Case green': Dopo il sì dell'Europarlamento, i nuovi standard dovranno essere approvai formalmente dal Consiglio dell'Unione europea.linkedin