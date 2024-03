Ultime Notizie Roma del 14-03-2024 ore 11 | 10

(Di giovedì 14 marzo 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ultima assicurato che il mio di soldati della nato in Ucraina un’ipotesi che il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di non escludere non cambierebbe nulla sul campo di battaglia se si tratta di contingenti militari ufficiali provenienti da Paesi stranieri sono sicuro che ciò non cambierà la situazione sul campo di battaglia ha detto questa è la cosa più importante così come l’invio di armi non cambia nulla Ha detto il presidente rosse non intervista a Ria novosti alla pubblica rossiya 1 Israele ha vietato l’ingresso a Gaza di un camion che conteneva forbici chirurgiche utilizzate in kit medici per bambini lo denuncia il capo del non va l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Filippo Lazzerini che riferisce come le forbici mediche sono state aggiunte una lunga ...

Roma dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per l’eliminazione del ballottaggio per i sindaci proposto dalla Lega il governo invitato i senatori ... (romadailynews)

Press briefing - Foreign Affairs Council of 18 March 2024: Press briefing ahead of the upcoming Foreign Affairs Council will take place on 15 March 2024 at 14.30. Followed by the technical briefing on the Strategic Compass.consilium.europa.eu

Coronavirus: 47 nuovi casi e 11 decessi negli ultimi sette giorni: FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 47 nuovi casi di Covid-19: 34 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test ...ilcittadinoonline

Esclusiva - Governo in trattative con cinese Chery per stabilimento auto in Italia: di Giulio Piovaccari e Giuseppe Fonte MILANO (Reuters) - Il governo è in trattative con la cinese Chery Auto nell'ambito del tentativo, messo in atto dell'esecutivo, di portare in Italia un'altra gran ...msn