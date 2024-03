Ultime Notizie Roma del 14-03-2024 ore 10 | 10

(Di giovedì 14 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per l’eliminazione del ballottaggio per i sindaci proposto dalla Lega il governo invitato i senatori del Carroccio a ritiro che è stato lo stesso relatore delle microdelezioni Alberto Balboni a suggerire di trasformarlo in un ordine del giorno dopo diverse ore di discussioni la lega quindi ritirato l’emendamento dal senato è arrivato anche il no al terzo mandato dei presidenti di regione la guerra in Medio Oriente Amazon Lancia il suo appello i palestinesi Di cisgiordania Martino verso la pianta delle moschee a Gerusalemme la richiesta della Fazione islamica arriva a 2 giorni dal primo venerdì di Ramadam che molti ritengono a rischio incidenti gravi sull’onda della guerra Gaza in una giornata che ha visto 5 * listini uccisi diverti pisodi tra la cisgiordania e Gerusalemme ...

Press briefing - Foreign Affairs Council of 18 March 2024: Press briefing ahead of the upcoming Foreign Affairs Council will take place on 15 March 2024 at 14.30. Followed by the technical briefing on the Strategic Compass.consilium.europa.eu

Coronavirus: 47 nuovi casi e 11 decessi negli ultimi sette giorni: FIRENZE. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 47 nuovi casi di Covid-19: 34 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test ...ilcittadinoonline

Esclusiva - Governo in trattative con cinese Chery per stabilimento auto in Italia: di Giulio Piovaccari e Giuseppe Fonte MILANO (Reuters) - Il governo è in trattative con la cinese Chery Auto nell'ambito del tentativo, messo in atto dell'esecutivo, di portare in Italia un'altra gran ...msn