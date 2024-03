Ultime Notizie Roma del 14-03-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’emendamento per l’eliminazione del ballottaggio per i sindaci proposto dalla Lega il governo invitato i senatori del Carroccio ritiro è stato lo stesso relatore del decreto elezioni Alberto Balboni e suggerire di trasformarlo in un ordine del giorno dopo diverse ore di discussioni carica quindi ritirato l’emendamento dal senato è arrivato anche il no al terzo mandato dei presidenti di regione la guerra in Medio Oriente amap Lancia il suo appello i palestinesi della cisgiordania margino verso la pianta delle moschee a Gerusalemme la richiesta della Fazione islamica due giorni dal primo venerdì di Ramadam che molti ritengono al rischio incidenti gravi sull’onda della guerra Gaza in una giornata che ha visto cinque peristeen Easy uccisi diversi episodi tra la cisgiordania e ...