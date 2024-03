Ue | Renzi | Von der Leyen hai fallito | ora basta vai a casa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 14 mar. (askanews) – "Ursula Von dersulle politiche ambientali, sulle politiche diplomatiche e di guerra e sulle riforme dell'Europa per me ha. Se per fare delle norme dure sull'ambiente le aziende vanno fuori mercato e chiudono, cosa succede? Cara Von der, hai fatto cinque anni? Brava, ora, vai a fare un'altra cosa. Chi la sostiene? Forza Italia. Chi è contro? Noi. Von derhai, grazie e a". Così il leader di Italia viva, Matteoa Dritto e Rovescio, su Rete 4.