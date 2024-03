Ue e Regno Unito di nuovo assieme | almeno sui chip

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ieri ilha annunciato l’ingresso, come “Stato partecipante”, nellas Joint Undertaking, l’impresa comune europea sui microche mira a rafforzare l’ecosistema industriale europeo in questo settore e ristabilire la leadership tecnologica dell’Unione europea. Le aziende britanniche, dunque, potranno attingere a finanziamenti per 1,3 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo dei semiconduttori. Il, invece, metterà a disposizione un finanziamento da 35 milioni di sterline (poco meno di 41 milioni di dollari), per le iniziative britanniche nei prossimi anni. Di questi, 5 milioni di sterline saranno forniti inizialmente per aiutare ricercatori e imprese che operano nela richiedere l’accesso ai fondi, ha ...