Ucraina | Tajani | “Escludo invio di truppe italiane | vogliamo la pace”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il vice premier e ministro degli Esteri Antonioha escluso l'diin. Lo ha dichiarato lo stesso titolare della Farnesina commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che ha detto di ''non escludere l'difrancesi'' inperché l'obiettivo è che la Russia perda. ''l'diperchéla, nonfare la guerra con la Russia'', ha affermatointervistato da Bianca Berlinguer a 'Prima di domani' su Rete 4. ''Come Italia non intendiamo mandarein ...