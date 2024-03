Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Mosca | «Infiltrati respinti a Belgorod | 195 nemici uccisi Scontri nella regione di Kursk» Putin ai russi | «Il voto atto di patriottismo»

Il segretario generale dell'alleanza: "Kiev sta finendo il coraggio ma le munizioni " Mea culpa della Nato . Gli alleati "non forniscono abbastanza munizioni all' Ucraina " e "questo ha conseguenze sul ... (sbircialanotizia)

Una rivelazione dell’ex segretario generale dell’Onu Ban Ki-Moon, il quale avrebbe scoperto che L’Ucraina non sarebbe uno Stato sovrano dato che non avrebbe mai registrato i propri confini con la ... (open.online)

(Adnkronos) – Mea culpa della Nato . Gli alleati "non forniscono abbastanza munizioni all' Ucraina " e "questo ha conseguenze sul campo di battaglia" nella guerra contro la Russia . E' per questo motivo ... (periodicodaily)

Biden: "La Russia metterà a rischio l'Europa": Il presidente degli Stati Uniti conferma il suo appoggio a KIev: "Il Congresso deve approvare ora il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza ...agoramagazine

Russia, il simulatore dell'apocalisse è realtà: l'ordigno che agisce come la bomba nucleare: La guerra nucleare in Russia non è più un taboo tant’è che all’ombra del Cremlino se ne parla sempre più di frequente. Dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin che a pochi giorni dalle elezioni non ha ...iltempo

Secondo l’intelligence britannica si va verso “settimane difficili” per l’esercito ucraino. Stoltenberg: “Aumentare il sostegno a Kiev”: Si attendono settimane complicate per le truppe di Kiev impegnate a contrastare i tentativi di offensiva russa lungo il fronte ucraino. Secondo il consueto report dell’intelligence britannica, le forz ...ilfattoquotidiano