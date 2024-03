Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Mosca | «Infiltrati respinti a Belgorod | 195 nemici uccisi Scontri nella regione di Kursk» Berlino rifiuta la consegna dei Taurus a Kiev

(Di giovedì 14 marzo 2024) Leindi giovedì 14 marzo, in diretta. Putin esorta i russi al voto: «Atto di patriottismo»

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 marzo, in diretta. La Lituania accusa Putin per il pestaggio del braccio destro di Navalny. Il presidente russo: «Pronti a inviare truppe al confine ... (corriere)

Ucraina, Stoltenberg: "Poche munizioni da Nato e Russia avanza": Mea culpa della Nato. Gli alleati "non forniscono abbastanza munizioni all'Ucraina" e "questo ha conseguenze sul campo di battaglia" nella guerra contro la Russia. E' per questo motivo che i russi ...adnkronos

Guerra sul territorio russo: a Belgorod truppe locali filo-Ucraina attaccano l'esercito di Mosca. Putin: «Vogliono disturbare le elezioni»: Propaganda Attivismo locale Sortite per distrarre l'attenzione, anche internazionale (almeno quella che resiste), dal fronte interno Fatto sta che forze armate stanno attaccando obbiettivi ...ilmessaggero

Russia domani al voto, Putin punta all'85%: E se il Presidente oggi parla direttamente ai russi chiamati a confermare un potere indiscusso ... che non gli e' mai venuto in mente di voler usare armi nucleari tattiche in Ucraina. Eventualita' ...tg.la7