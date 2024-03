Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Miliziani russi filo-ucraini attaccano Belgorod e Kursk | cosa sappiamo Il vicepresidente di Lukoil trovato morto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Leindi giovedì 14 marzo, in diretta. Putin esorta ial voto: «Atto di patriottismo». La Germania rifiuta di consegnare i missili Tairus a Kiev

(Adnkronos) – In Russia è stato prodotto un nuovo libro di testo che distorce la storia della guerra contro l' Ucraina e incoraggia gli studenti ad arruolarsi nell'esercito. Il volume, spiega la Bbc ... (webmagazine24)

Medvedev lancia un ' piano di pace' in sette punti liquidando come "stupida" la proposta dal presidente ucraino Zelensky "Sono sicuro che prima o poi la riunificazione di russi e ucraini avverrà e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Dmitry Medvedev propone, forse provocatoriamente, un contro piano di pace che definisce "soft" per l'Ucraina, liquidando allo stesso tempo la proposta di Volodymir Zelensky come ... (periodicodaily)

Russia, dalla resa alla cancellazione dello Stato: il piano in 7 punti per prendersi tutta l'Ucraina: da parte di un Parlamento provvisorio dell'ex Ucraina, che il suo intero territorio è territorio della Russia, e il riconoscimento, da parte dell'Onu, che l'Ucraina ha perso la sua base giuridica ...msn

"No ai missili Taurus a Kiev": cosa rivela la scelta di Berlino: “Se l’Ucraina perde, perderemo tutti. E a guerra si avvicinerà”, ha concluso Merz, ricordando l’importanza del mostrare alla Russia i suoi limiti e che non aiutare la nazione invasa significa ...ilgiornale

Stoltemberg: "L'Ucraina sta esaurendo le munizioni e i membri della Nato non aiutano abbastanza Kiev": L’Ucraina sta esaurendo le munizioni nella sua guerra contro l’invasione russa e i membri della Nato non stanno facendo abbastanza per aiutare Kiev, ha detto giovedì il segretario generale ...globalist