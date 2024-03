Ucraina | l’annuncio di Macron | “Non escludo l’invio di truppe francesi”

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – La Francia non esclude l'invio diin. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuelin una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile invio diin, il presidente ha risposto: ''Non siamo sicuri di farlo. Al momento non ci troviamo in questa situazione, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia... (ilmessaggero)

Hemil Mangukiya ha lasciato la sua casa nel Gujarat, in India, per recarsi in Russia lo scorso dicembre con l?intenzione di cambiare vita, ma è finito per morire su un campo di battaglia... (ilmessaggero)

(Adnkronos) – La Francia non esclude l'invio di truppe in Ucraina . Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile invio di ... (periodicodaily)

Ucraina, l'annuncio di Macron: "Non escludo invio di truppe francesi": (Adnkronos) - La Francia non esclude l'invio di truppe in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile invio di trup ...palermomania

Macron, 'rivendico le mie parole sulle truppe in Ucraina': (ANSA) - PARIGI, 14 MAR - Emmanuel Macron "rivendica" le sue affermazioni sulle truppe in Ucraina, pronunciate come "ipotesi futura" dieci giorni fa. Nell'intervista a reti unificate di questa sera ai ...notizie.tiscali

Guerra elettronica, gps oscurati sull'aereo del ministro della Difesa Gb Grant Shapps sopra Kaliningrad: l'ombra del Baltic Jammer russo: ha dichiarato a Newsweek che l'uso del jamming è uno «strumento nella cassetta degli attrezzi» per i conflitti, che la Russia aveva utilizzato anche prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina ...ilgazzettino