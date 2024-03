Kiev , 14 mar. (Adnkronos) – La Russia ha perso 427.840 soldati in Ucraina dall?inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ... (calcioweb.eu)

Medvedev, 'Kiev si arrenda incondizionatamente': L'Ucraina dovrebbe riconoscere la sua sconfitta militare e passare alla "resa completa e incondizionata", l'Ucraina dovrebbe essere smilitarizzata e ci dovrebbe essere il divieto di creare in futuro ...ansa

Russia, domani le elezioni. Putin: «Andate a votare per la patria». Kiev: oltre 900 soldati russi uccisi in un giorno: Il servizio stampa della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, sotto il controllo russo, ha denunciato un bombardamento ucraino ad «infrastrutture critiche» dell'impianto, ma senza conseguenze ...leggo

Ucraina, Kiev: "Abbattuti 22 droni Russia nella notte". Attacco su Belgorod: L'Ucraina ha abbattuto 22 dei 36 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo ha riferito lo Stato maggiore generale ucraino nel suo aggiornamento mattutino. Due droni sono ...adnkronos