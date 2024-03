Ucraina | Kiev | ‘abbattuti 22 droni russi nella notte’

Kiev , 14 mar. (Adnkronos) - La Russia ha perso 427.840 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ... (liberoquotidiano)

Ucraina, lo scatto in avanti della Ue: sì agli aiuti militari a Kiev. Armi e munizioni: Un fondo da 5 miliardi. Borrell: "E' un segnale chiaro". L'accordo per fornire aiuti militari urgenti, armi e munizioni nel momento "in cui ne ha più bisogno" ...rainews

L’Italia è già in guerra (ce l’ha detto la Polonia): La Polonia ha ammesso che già sarebbero presenti dei soldati Nato in Ucraina: una guerra con la Russia - potenzialmente nucleare - sarà inevitabile per l'Italiamoney