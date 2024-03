Ucraina | in Russia nuovo libro di testo per incoraggiare studenti ad arruolarsi

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 marzo, in diretta. Putin esorta i russi al voto: «Atto di patriottismo» (corriere)

Stoltenberg: in Russia non ci saranno elezioni libere ed eque: Milano, 14 mar. (askanews) - Il compimento di elezioni "libere ed eque" rappresenta "l'essenza della democrazia in ogni Paese", ma "in Russia le elezioni non saranno né libere né eque, perché sappiamo ...affaritaliani

Elezioni in Russia, chi sono gli avversari di Putin: a chi è stato permesso di candidarsi: Elezioni in Russia, chi sono gli avversari di Putin ... dal presidente uscente russo vista la linea politica che non condanna apertamente la guerra in Ucraina, non ha a cuore i diritti LGBTQIA+ o che, ...trend-online

La Russia non boicotterà i Giochi di Parigi: Il Comitato Olimpico Russo (ROC) non boicotterà le Olimpiadi di Parigi di quest’anno, ha detto giovedì il suo presidente, nonostante le restrizioni sugli atleti imposte dal Comitato Olimpico Internazi ...globalist