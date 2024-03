Uboldo | trucca la targa perché senza assicurazione | preso

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mille euro di sanzioni, revoca della patente e denuncia penale per falsificazione. Stangata per un 45enne diche ha contraffatto ladell’auto per non farla identificare dalle telecamere ai varchi: non facendo riconoscere il numero di, poteva così circolare. La polizia locale lo ha fermato in via Per Origgio, dopo ...