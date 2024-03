Tv sotto choc | il corpo della famosa attrice trovato in un campo aperto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 14 marzo 2024) Personaggi tv. – Lutto nel mondo dello spettacolo: addio ad una delle più popolari attrici del piccolo schermo, tra i personaggi principali di una delle soap maggiormente seguite. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la notizia a sorpresa su Anita: cosa sta per succedere Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita Olivieri svela chi è il compagnomadre ed esplode la bufera Lutto nella tv: è morta l’statunitense Robyn Bernard, che ha interpretato Terry Brock nella soap «General Hospital» per 16 anni. La nota interprete è deceduta martedì 12 marzo a San Jacinto, in California. Aveva 64 anni. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi sgancia una bomba su Anita Leggi anche: “Uomini e donne”, Brando Ephrikian sceglie e il papà commenta: è bufera Robyn ...