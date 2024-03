(Di giovedì 14 marzo 2024) Un conto sono le squadre di calcio, un altro i fiori all’occhiello della stampa nazionale: un giornale britannico non può essere controllato da un governo straniero, tanto più se i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Il nostro Paese è terzo in Europa per investimenti in ambito spaziale" ricorda il Sottosegretario che in questi giorni ha anche organizzato un progetto della Difesa a favore delle STEM Si è ... (sbircialanotizia)

Arriva Call My Agent 2, su Sky dal 22 marzo e si pensa al 3: Stanno per tornare gli agenti della Claudio Maiorana Agency, ovvero i protagonisti di Call My Agent Italia 2 presentata oggi a Roma. Su Sky e su Now arriva dal 22 marzo la seconda stagione della serie ...ansa

Tutto l'impegno di Londra perché Telegraph e Spectator non finiscano agli emiratini: Un giornale britannico non può essere controllato da un governo straniero. Messo alle spalle da un'iniziativa bipartisan, ora Rishi Sunak cerca di bloccare l'acquisto dei due storici giornali da parte ...ilfoglio

Salute, Provera: “Nostro impegno è portare innovazione terapeutica per migliorare qualità vita pazienti”: “L'impegno di Pfizer è quello di portare innovazioni terapeutiche ... supportare e insegnare come gestire tutte le fasi di una malattia come il Mieloma Multiplo.stream24.ilsole24ore