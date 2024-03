Tour de force Atalanta. Domani sera contro lo Sporting Lisbona la squadra nerazzurra arriva alla sesta partita in appena 18 giorni, complice un calendario penalizzante in cui il recupero di ... (sport.quotidiano)

Uomini e Donne , tra puntate e registrazioni non c’è un momento di respiro per il pubblico. Che mentre aspetta di vedere in tv la scelta di Brando viene a conoscenza di un’altra notizia bomba: un ... (caffeinamagazine)

Pagina 2 | Milan, Tutti i dubbi sull’inchiesta: alcune carte sembrano contraddire i pm: Nuovi sviluppi sul caso che riguarda la proprietà rossonera. Alcuni documenti non sembrano coincidere con la ricostruzione dei pm ...corrieredellosport

"Tutti uomini...". Il cortocircuito femminista smonta il Pd della Schlein: Il presunto maschilismo colpisce i progressisti del Partito democratico. La senatrice dem Valeria Valente accusa i vertici: "I sei consiglieri eletti in Abruzzo sono Tutti uomini, riflettiamo" ...ilgiornale

Caterina Guzzanti: «Ok, il maschio è in crisi: ma noi donne che facciamo»: Per il suo debutto come autrice di un testo teatrale, porta in scena la crisi di una coppia e il tabù dell’impotenza maschile. E Caterina Guzzanti ha molto da dire anche alle donne ...vanityfair