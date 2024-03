Tutti pazzi per “La Casa dei Figli di Mouse” | la versione TikTok e napoletana del GF

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sta facendo molto parlare di sé, negli ultimi giorni, Ladeidi, il nuovo reality show che ha esordito lunedì, 11 marzo 2024. Il programma, considerato unasocial del Grande Fratello, ha come protagonisti 12 creator napoletani che dovranno convivere all’interno della stessaper cinque ore al giorno, per tre settimane. La prima puntata del reality è stata un vero successo, totalizzando oltre 200.000 visualizzazioni sulla sola YouTube, alla quale andrebbero sommate quelle raccolte dagli altri social: le dirette streaming sono infatti disponibilii giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20:00 alle 3:00 su YouTube,, Facebook e Instagram. mucella balla ladeidi...

