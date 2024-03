Tubo di gel nel retto | l’appello all’uomo scappato dal Goretti perché si faccia operare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Un messaggio importante, che punta a tutelare la salute e non, come fatto da molti, ad ironizzare su quanto riportato da diverse testate giornalistiche locali, comprese la nostra, ovvero la notizia dell’uomo recatosi al pronto soccorso deled al quale è stata riscontrata la presenza di un corpo estraneo, ovvero un tubetto contenente gel, nel. Un messaggio che arriva direttamente dall’Arcigay Latina – seicomesei APS, che sui suoi canali social scrive: “Sta girando la notizia di una persona che – dopo aver accusato forti dolori addominali – si è recata al pronto soccorso ed è in seguito scappata rifiutando l’intervento di rimozione di un lubrificante nel. Tra l’ilarità di chi ha letto la notizia e la mancanza di riservatezza – per la quale chiederemo un’ispezione alla regione Lazio al ...