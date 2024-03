TS – “Non so quando verrà | speriamo presto”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 14 marzo 2024) 2024-03-13 22:54:31 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Atletico Madrid valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. L’ad dell’Inter ha dichiarato: “Lautaro Martinez? C’è la convinzione di entrambe le parti di continuare il rapporto, questo è di buon auspicio per il futuro. Lautaro è il nostro capitano, ame stare a milano e all’inter. Ma le cose si faranno con calma, adesso. Campionato e Champions sono due competizioni importanti e di alto livello, per cui cercheremo di massimizzare il risultato finale. Abbiamo una rosa di grande qualità e l’allenatore ha la possibilià di fare le sue scelte, che a Bologna gli hanno dato ragione. Sono giocatori che meriterebbero tutti di giocare. Mi sembra comunque che Inzaghi che stia utilizzando il turnover nel migliore dei ...