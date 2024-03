Truffano anziana e rubano oggetti in oro | arrestati due napoletani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pastorano. Tutto parte da un controllo effettuato su un’auto che correva a folle velocità sull’autostrada a Pastorano. Durante le operazioni, i due occupanti del veicolo, di cui uno risultava essere pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, risultavano particolarmente nervosi e insofferenti al controllo di polizia. All’interno dell’auto era presente una busta trasparente con numerosi monili in oro. In relazione ai preziosi rinvenuti i due sfermati non erano in grado di fornire spiegazioni circa la reale provenienza, pertanto, venivano compiuti ulteriori accertamenti che consentivano agli operatori della polizia Stradale di verificare che i due fermati, nel corso della stessa mattinata, si erano recati nella città di Terni ove avevano “truffato” un’donna di 83 anni. In particolare, anche grazie alla collaborazione della Questura ...