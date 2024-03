Trovato morto in casa | è mistero sul decesso di un 66enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Un tragico ritrovamento quello effettuato nella tarda serata di ieri a Latina. Un uomo di 66 anni, che viveva da solo nel suo appartamento, è stato ri. Allarme Dato da un Familiare Preoccupato Il campanello d’allarme è stato suonato da un parente dell’uomo, il quale, non riuscendo a stabilire contatti e sapendo che il congiunto soffriva di una patologia cronica e aveva già necessitato di soccorsi in passato, ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 temendo che fosse accaduto qualcosa di grave. Intervento dei Vigili del Fuoco e Ritrovamento Non ottenendo risposta alla porta, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra al primo piano, utilizzando una scala. Tuttavia, hanno scoperto che l’uomo era già deceduto da ...