Trovato impiccato il vicepresidente del colosso petrolifero russo Lukoil

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un'altra morte sospetta in Russia. La più grande compagnia petrolifera del Paese,, ha annunciato la morte "improvvisa" del suoVitaly Robertus. In un comunicato ildel petrolio sostiene che il dirigente è stato. Robertus aveva 54 anni ed era alla...

Un 56enne è stato Trovato impiccato in una stanza di un appartamento di un'amica a Ostia , si ipotizza il suicidio (notizie.virgilio)

Giovane detenuto morto impiccato nel carcere di Castrogno a Teramo : trovato in bagno , si è suicidato nel giorno del suo ventunesimo compleanno (notizie.virgilio)

Lukoil, morto «improvvisamente» in Russia il vicepresidente Vitaly Robertus: aveva 54 anni. Cinque mesi fa era deceduto il presidente: Un'altra morte improvvisa in Russia. Il colosso petrolifero russo Lukoil ha annunciato la morte del suo vicepresidente Vitaly Robertus. In un comunicato l'azienda sostiene che Robertus è morto «improv ...msn

La strage che non fa scandalo: i suicidi in cella sono il vero svuota carceri: La questione carceraria sembra essere estranea alla coscienza morale e civile di questo Paese: 24 i reclusi che si sono uccisi da inizio anno ...unita

Morto in carcere a 20 anni, il dramma di Partick: “Era sordomuto e fragile, non doveva pagare con la vita”: Patrick Guarnieri è stato Trovato morto nel carcere di Castrogno, Teramo, dove era ristretto. Aveva solo 20 anni e una serie di patologie ...unita