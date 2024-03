Trova 600 euro al bancomat e li consegna alla polizia | “Quel signore poteva essere mio nonno”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Agli sportelli delpossono succedere cose davvero strane e purtroppo anche pericolose. Solo pochi giorni fa un uomo, fingendo di aiutare un’anziana in difficoltà al, ha rubato la sua carta e carpito i suoi dati, svuotando il suo conto di ben 11.000. In altri casi invece, per la fretta e per disattenzione, può capitare addirittura di dimenticare di ritirare i soldi. Ed è esattamentelo che è successo ad un uomo romeno di 67 anni aldi via Ternengo, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, che si è dimenticato di ritirare i 600appena prelevati. Per sua fortuna i soldi sono stati riti da una ragazza onesta, una 26enne originaria di Benevento, che non ha esitato a ...