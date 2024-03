(Di giovedì 14 marzo 2024) Amara sorpresa per un uomo residente a Sondrio. Dopo averto 161 milioni diin una anticadella nonna, ha scoperto che la Banca d’Italia non accetta la conversione in euro del vecchio conio. La notizia è stata riportata da Repubblica, che ha spiegato come l'uomo, un impiegato precario di un call center chiamato dal quotidiano "signor Lorenzo", si sia rivolto agli uffici diper cercare di incassare la cifra, ricevendo però una risposta negativa perché le vecchienon hanno più valore e quindi non possono essere convertite.

Un sogno diventato incubo. Trova 161 milioni , ma sono in lire e la Banca d?Italia non li converte in euro . È accaduto a un uomo, residente a Sondrio : qualche mese fa ha scoperto per caso... (ilmessaggero)

Sondrio, Trova 161 milioni di lire in una cassapanca ma la Banca d’Italia rifiuta di cambiarli in euro: Per un momento ha pensato che la sua vita potesse svoltare improvvisamente. A Sondrio un uomo di 53 anni, precario in un call center, ha Trovato 161 milioni di lire in una vecchia cassapanca ...tag24

Trova 161 mln di lire in una cassapanca, poi scopre che Bankitalia non può convertirli: Amara sorpresa per un uomo residente a Sondrio. Dopo aver Trovato 161 milioni di lire in una antica cassapanca della nonna, ha scoperto che la Banca d’Italia non accetta la conversione in euro del ...tg24.sky

Novi Ligure, tenta di investire una donna. Poi scende dall’auto e la picchia | VIDEO: A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, un uomo albanese di 50 anni ha tentato di investire con la propria auto l’ex fidanzata, una connazionale 41enne. Dopo essere finito fuori strada, l’uomo è ...tpi