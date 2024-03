Troppo import | crollano i prezzi del grano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) In queste settimane noto sempre maggiore preoccupazione delle aziende agricole e delle associazioni di categoria per il comparto del. I, gli agricoltori piangono e una fetta di economia di Bologna e dell'Emilia Romagna rischia di andare a gambe all'aria. Non so cosa, ma qualcosa bisognerà pur fare per arginare questo fenomeno negativo. Leazioni amolto più bassi stanno rovinando il mercato. L'Emilia Romagna è considerata uno dei granai d'Italia, ma se va avanti così vedremo molte aziende in ginocchio e posti di lavoro persi in agricoltura. Giuseppe Dondi Risponde Beppe Boni E’ uno dei temi emersi durante le proteste degli agricoltori in Italia che però in questi ultimi giorni si è rinforzato perché idelnazionale, ...