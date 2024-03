Trofeo Burlamacco Viti e Cattaneo col vento in poppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Grande successo per il2024, regata zonale riservata alla Star organizzata su delega della Fiv dalla Società velica viareggina in collaborazione con il Club Nautico. La vittoria è andata all’equipaggio della Flotta Forte dei Marmi, formato da Marcoe Alessandrosu Ita 8516 Gemmasofia (Cvf, 5 punti, 3,2 i parziali). Al secondo posto, ex aequo, hanno invece chiuso Paolo Nazzaro con Paolo Cisbani su Ita 8527 Dafne (Flotta Bracciano, 2,3), che hanno anticipato sul podio i protagonisti della seconda prova, Antonio Balderi e Amerigo Anguillesi su Ita 8206 Pelocaldo (Svv, Flotta Perla della Versilia, 7 punti, 6,1). A pari punteggio (7 punti), ma fuori dal podio, i vincitori della regata d’apertura Giampiero Poggi e Davide Mugnaini su Ita 8578 Seven Stars (Flotta Pdv, Cnv, 1,6 i parziali).