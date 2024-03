Tris del Milan in casa Slavia Praga | rossoneri ai quarti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 14 marzo 2024)(REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Dopo il 4-2 di San Siro, ilsi impone per 3-1 ae stacca il pass per idi finale di Europa League. Sono Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a indirizzare il match già nel primo tempo, con lorimasto quasi subito in dieci proprio come in occasione della gara d’andata. In avvio, Maignan si fa male al ginocchio dopo un contrasto con un avversario. L’estremo difensore sembra star bene quando al 14? salva i suoi in spaccata su una conclusione ravvicinata di Chytil, bravo a liberarsi della marcatura di Tomori. Pochi minuti dopo, Holes interviene con il piede a martello sulla caviglia di Calabria. L’arbitro fischia il fallo e non lo ammonisce, ma viene richiamato al Var e, dopo una lunga revisione, decide di espellere il capitano dei biancorossi che ...