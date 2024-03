(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilfallimentare di Milano hato oggi lo stato diditredel gruppo Acciaierie d'Italia, ossia AdI Tubiforma, AdI Energia e AdI Servizi Marittimi, come richiesto dai commissari straordinari di AdI spa. Per la prossima settimana, invece, è fissata un'udienza anche per AdI Socova, lafrancese del gruppo, per la quale ci sono stati problemi di notifica. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva già sottoscritto il decreto di estensione della procedura di amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia. Il 29 febbraio, Ilfallimentare, presieduto da Laura De Simone, avevato lo stato diper Acciaierie d'Italia spa. Un passaggio che ha ...

Per far tornare il sorriso alle “ mamme arcobaleno” di Padova sono servite 21 pagine di una motivazione, suddivisa in cinque parti, redatta da tre giudici-donna. Il collegio del Tribunale di Padova ... (ilfattoquotidiano)

Sul primo contenzioso climatico contro lo Stato italiano, il tribunale di Roma non decide. Si è chiuso con una pronuncia di inammissibilità il primo grado di giudizio nella causa climatica ... (ilfattoquotidiano)

Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiara to oggi lo stato di insolvenza di altre tre società del gruppo Acciaierie d'Italia, ossia AdI Tubiforma, AdI Energia e AdI Servizi Marittimi, come ... (quotidiano)

Tribunale dichiara l'insolvenza di altre 3 società ex Ilva: Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato oggi lo stato di insolvenza di altre tre società del gruppo Acciaierie d'Italia, ossia AdI Tubiforma, AdI Energia e AdI Servizi Marittimi, come richie ...ansa

La Corte giapponese ha dichiarato “incostituzionale” vietare i matrimoni egualitari: Non consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso è «incostituzionale». È una prima sentenza dell’Alta corte di Sapporo, nel Nord del Giappone, forse un primo passo per cambiare la storia ...ilsecoloxix

Inchiesta sull'eredità Agnelli: il Tribunale evidenzia il dolo: L'inchiesta sull'eredità Agnelli ha preso una piega decisiva. Il Tribunale ha dichiarato che esistono gravi indizi di colpevolezza, o 'fumus commissi delicti', riguardo alle dichiarazioni infedeli fat ...informazione