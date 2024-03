Trasporto per anziani – ricoveri o accompagnamento

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il servizio diperè considerato molto importante non solo dalle persone che ne usufruiscono, e sono tantissime, ma anche dalle loro famiglie, che altrimenti non saprebbero come fare in certi casi per poter aiutare delle persone anziane che vivono a casa con loro, o che comunque sono importanti e fanno parte della loro famiglia, anche se non sotto lo stesso tetto come per esempio zii o nonni. Naturalmente nel caso specifico stiamo facendo riferimento a dei servizi privati messi a disposizione da varie agenzie di assistenza domiciliare, e che saranno inclusi in un eventuale pacchetto di assistenza. Ma soprattutto mettono a disposizione un personale qualificato che assisterà queste persone durante il, garantendo loro comfort e sicurezza. Si tratta di servizi che a volte sono messi a disposizione anche da ...