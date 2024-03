(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – "Signora, èun incidente davvero orribile". A ricevere la terribile telefonata una donna, che pensava di averto ledi suoin une, invece, è stata chiamata dalla polizia di Hull nell'East Yorkshire per informarla che ildel consorte, deceduto a luglio, era ancora nella cella frigorifera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – "Signora, è accaduto un incidente davvero orribile". A ricevere la terribile telefonata una donna, che pensava di aver Trasforma to le ceneri di suo marito in un gioiello e, invece, è ... (periodicodaily)

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Signora, è accaduto un incidente davvero orribile". A ricevere la terribile telefonata una donna, che pensava di aver Trasforma to le ceneri di suo ... (dayitalianews)

Trasforma ceneri del marito in un gioiello, ma il corpo è di un altro: cosa è accaduto: (Adnkronos) - "Signora, è accaduto un incidente davvero orribile". A ricevere la terribile telefonata una donna, che pensava di aver Trasformato le ceneri di suo marito in un gioiello e, invece, è sta ...reggiotv

Trasforma ceneri del marito in gioielli ma il corpo è di un altro: cadaveri confusi alle pompe funebri: L’assurda storia arriva dal Regno Unito ed è venuta a galla a seguito di una delicata inchiesta sulle inadempienze di una ditta di pompe funebri dell’East ...fanpage

Rifiuti, bugie e promesse: l'affare su Roma Trasforma la monnezza in oro: L'affare della monnezza di Roma diventa un business sempre più grande. E, con il Giubileo alle porte, la paura di una Roma invasa da sacchetti di ...affaritaliani