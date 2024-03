Transgender | queer | Lgbtqia+ | fluidi o fluide | 10 libri per capire e per capirsi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ci sono persone che non sentono di appartenere alle categorie di genere maschile e femminile e hanno il desiderio e la necessità di identificarsi come MtF (Male to Female) donna, a cui è stato assegnato un genere maschile alla nascita, o FtM (Female to Male) uomo, a cui è stato assegnato il genere femminile alla nascita. La disforia di genere, come si chiama questo disturbo, dà a chi ne soffre smarrimento, fragilità, spesso depressione. Per molti il sollievo arriva quando decidono di affrontare un percorso per cambiare identità attraverso terapie psicologiche, ormonali e, in certi casi, chirurgiche. Si tratta di una transizione complessa che si esprime a livello sia corporeo, cambiando anche abbigliamento, nome e pronomi ...

Autopsy finds Transgender teen Nex Benedict died by suicide: Autopsy finds Transgender teen Nex Benedict died by suicide - According to the state Medical Examiner’s report, the 16-year-old’s manner of death was suicide ...msn

Out and proud: Macau’s queer film festival makes a comeback: Macau’s first film festival dedicated to the sexual minority is back in town – with 19 cinematic works to hit the silver screen starting later this month.macaubusiness

Alabama lawmaker wants Space Camp added to ‘Don’t Say Gay’ bill due to Transgender counselor: "We have a plan to address the Space Camp situation and we will address it next week," said State Rep. Mack Butler.al