Tragedia in casa Lukoil | trovato impiccato il vicepresidente Vitaly Robertus

Codogno (Lodi), 29 febbraio 2024- precipita un grosso albero e finisce sulla recinzione di una casa , protezione civile a lavoro per la rimozione. Non si è per fortuna ferito nessuno, ma il rischio è ... (ilgiorno)

A Foggia martedì 12 marzo, in Viale Virgilio, una donna di circa 70 anni è stata Trovata senza vita nei pressi di un'abitazione di fortuna in un cortile. Sul posto è intervenuta la polizia. Si ... (today)

Tragedia al largo delle coste libiche, migranti soccorsi da Ocean Viking: "Almeno 60 morti durante il viaggio": Ancora strage di migranti in mare, almeno 60 sarebbero morti durante la navigazione su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio ...notizie.tiscali

casa Divina Provvidenza fallita, il corteo: "Sassari, non girarti dall'altra parte": Sassari Un grido d’aiuto disperato e vibrante. Un corteo con bandiere e striscioni partito dalla casa Divina Provvidenza che oggi, giovedì 14, è sfilato davanti alla prefettura, al tribunale, al Comun ...lanuovasardegna

SUICIDIO IN CARCERE TERAMO: casa DEL POPOLO, “QUADRO PSICHICO DELICATO, NON E’ STATO TUTELATO”: Così in un comunicato della casa del Popolo di Teramo, che invita a partecipare sabato al presidio in piazza Orsini organizzato da tempo per parlare di repressione ed estradizione di Ilaria Salis e ...abruzzoweb