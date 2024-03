Traffico Roma del 14-03-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano Raimondi ancora problemi a nord della capitale sull’autosole restano lunghe code per incidente tra la diramazione dinord e Ponzanono Soratte in stazione di Firenze Si tratta di un tamponamento tra mezzi pesanti all’interno della galleria Nazzano iltransita su una sola corsia ripercussioni sulla stessa diramazione in fila a partire da Fiano ci sono cose poi in prossimità dei lavori su via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione di Monterotondoe code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra classi ABS veientane Salaria tra Nomentana e tre la stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina altre file in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 ...