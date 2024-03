Traffico Roma del 14-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondi restano problemi a nord della capitale sull’autosole lunghe Code causa di un incidente tra la diramazione dinord e Ponzanono-soratte indicazioni di Firenze Si tratta di un tamponamento tra mezzi pesanti all’interno della galleria Nazzano iltransita su una sola corsia e ci sono ripercussioni sulla stessa diramazione in a partire da Fianono incidente anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare code tra via Aurelia e via Trionfale sempre in carreggiata interna si sta in fila ma pertra classi ABS veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina altri file in uscita dalla città sul ...