Traffico Roma del 14-03-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana rimondi a nord della capitale sull’autosole incolonnamenti per un incidente tra diramazione dinord e Ponzanono-soratte in direzione di Firenze se ti sta in fila ma per lavori su via Salaria tranord e Santa Colomba nelle due direzioni ed intenso illungo la carreggiata esterna del raccordo anulare rallentamenti e code tra Laurentina è Lanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale anche qui perCi sono code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni nel quartiere San Lorenzo è partita oggi la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti pertanto la strada è chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo e via dei piceni e da via ...