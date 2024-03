Traffico Roma del 14-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità Domenica In occasione della giornata dell’Unità nazionale è in programma una cerimonia l’altare della patria alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella Per quel che riguarda la viabilità dalle 7:30 di domenica scatteranno delle chiusure alnell’area tra Piazza Venezia a Piazza Madonna di Loreto via del Teatro Marcello è Piazza San Marco è ancora a Piazza dell’Ara Coeli ricordare che è sempre domenica è in programma la maratona dicon un percorso di 42 km che interesserà un’ampia porzione di territorio cittadino a naturalmente proprio dal centro maratona didi domenica per cui è prevista una modifica per 73 linee tra bus e tram dettagli e aggiornamenti sono su mobilita.it In collaborazione ...