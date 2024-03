Traffico Roma del 14-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) non sono segnalati particolari disagi dal momento lungo la rete viaria della città metropolitana di regolare scorrevole sul grande raccordo anulare e sulle consolari in tema di lavori ricordiamo che nelle quartiere San Lorenzo è partita oggi la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria di via dei Reti la strada è chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo e via dei piceni e da via Tiburtina a via Dei piceni di trasporto pubblico il tram della linea 2 continua a essere sostituito da busso lungo tutto il percorso la linea 3 è sostituita da buste tra maggiore e Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia su bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento