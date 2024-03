Traffico Roma del 14-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul raccordo salario Settebagni all’altezza di Settebagni in direzioneCentro sempre per un incidente rallentamenti su Viale Isacco Newton tra Largo Claudio Fermi e via Fulvio Palmieri in direzione della Portuense nel quartiere San Lorenzo al via oggi la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa anche alprivato per quel che riguarda il servizio tranviario la linea 2 continua a essere sostituita da bus lungo tutto il percorso è linea 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia sul bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento In collaborazione con Luce Verde infomobilità