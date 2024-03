Traffico Roma del 14-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione tornata regolare la circolazione sull’intero nello del grande raccordo anulare decisamente migliorata la situazione anche lungo le consolari per lavori restano code sulla Salaria tra fonte di papà e Settebagni Verso il raccordo è lungo l’ardeatina tra Falcognana ed il divino amore verso Castel di Leva Vi ricordo che nel quartiere San Lorenzo è partita oggi la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria di via dei Reti la strada è chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo via dei piceni e da via Tiburtina a via Dei piceni Per quanto riguarda i tram la linea 2 continua ad essere sostituita da busso lungo tutto il percorso la linea 3 sostituita da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia sul bus tra Porta Maggiore piazza di sorgimento per i dettagli di queste le notizie potete come sempre consultare il sito ...